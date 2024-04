Cremlino | non ci sono condizioni per i colloqui con Kyiv in questo momento

(Di domenica 28 aprile 2024) Il portavoce delDmitry Peskov ha affermato che non ciper iconin, quindi l’operazione militare speciale continua.: non ciper iconIl portavoce delDmitry Peskov ha affermato che alnon esistono leper itra

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "di fatto" le "relazioni" tra Russia e Nato " sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto ". Lo riporta la Tass. "In effetti - ha proseguito Peskov - i Paesi della Nato, l'Alleanza stessa, è già coinvolta nel conflitto in Ucraina.

"Attualmente non ci sono i presupposti per colloqui con Kiev . L'operazione militare speciale continua": lo dichiara il Cremlino , citato dalla Tass.

Per gli 007 americani, Navalny non è stato ucciso su ordine diretto di Putin - Non lo descriverei come un articolo di alta qualità che merita attenzione. sono solo speculazioni inutili", ha tagliato corto il portavoce del cremlino, Dmitry Peskov.

Navalny, è ancora giallo. Gli Usa: "Per il suo omicidio lo Zar responsabile morale ma non ha dato lui l'ordine" - La ricostruzione dell'intelligence americana. Il cremlino: "Non attendibili". Intanto continua la repressione sulla stampa: in manette un giornalista che lavorava al documentario sul dissidente

