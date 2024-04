Lopetegui al Milan come nuovo allenatore per il dopo Pioli | bozza di contratto e due alternative

Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ha parlato alla 'Rai' dopo Juventus-Milan, 34^ giornata della Serie A 2023-2024

Continua a leggere>>

Milano, 27 aprile 2024 – Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’eliminazione in Europa League rimediata nel doppio confronto con la Roma e dopo la “vergogna” della consegna dello scudetto ai rivali dell’Inter proprio nel derby, il clima continua a volgere al brutto tempo anche in vista della ...

Continua a leggere>>

Cambio della guardia e rinforzi di organico nel carcere minorile “Beccaria” di Milano dopo l'inchiesta per violenze che ha portato all'arresto di 13 agenti. Da venerdì non è più in servizio la comandante Manuela Federico. Dal 6 maggio sarà sostituita dall'attuale vicecomandante di Bollate, Daniele ...

Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Sta per concludersi un anno avaro di soddisfazioni per il Milan che, con ogni probabilità, a fine anno dirà addio a Stefano Pioli. É già partito il toto-allenatori e uno dei nomi più caldi per la futura panchina rossonera è quella di Julen Lopetegui, ex portiere ed ...

Continua a leggere>>

I tifosi del Milan vorrebbero Antonio Conte come nuovo allenatore. Soltanto loro, però. La società non sembra essere di questo avviso

Continua a leggere>>