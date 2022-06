Fortissimo terremoto in Afghanistan: almeno 920 morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) E' schizzato ad almeno 920 il bilancio dei morti provocati dal terremoto che la notte scorsa ha colpito il sudest dell' Afghanistan , al confine con il Pakistan: lo ha detto il viceministro per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 giugno 2022) E' schizzato ad920 il bilancio deiprovocati dalche la notte scorsa ha colpito il sudest dell', al confine con il Pakistan: lo ha detto il viceministro per la ...

