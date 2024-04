Quattro libri - diverse interpretazioni di genere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Perché sono da sempre un corso d’acqua, di Kim de l’Horizon (traduzione di Silvia Albesano; Il Saggiatore), è un viaggio alla scoperta di sé e lungo le diramazioni di un albero genealogico. Un personaggio senza un’identità diben definita si muove dai margini di Zurigo e approda ai lidi della demenza, disturbo di cui è vittima la nonna e che la costringe a fare i conti con il suo passato e a inventarsi una lingua per dare una dimensione all’impalpabilità dei ricordi e dell’esistenza. Una scrittura fluida, come un processo di liberazione interiore, una storia nella quale i confini tra finzione e biografia sono aeriformi come quelli tra i sessi. Donne da un altro pianeta, di Ono Miyuki (traduzione e a cura di Anna Specchio; Atmosphere), è ambientato in un futuro remoto, dove le donne vivono sul satellite che orbita intorno alla Terra. Sono ...