Faenza per il fattore campo

(Di domenica 28 aprile 2024) Si giocano oggi alle 15.30 le gare dell’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di Promozione. In vetta,e Solarolo giocano per guadagnare la pole position nella semifinale playoff. In coda invece il Cotignola è in bilico fra la retrocessione e l’accesso al playout. Nel girone D, dove la Sampierana ha già festeggiato la promozione in Eccellenza, in teoria ci sarebbero ancora i margini per un arrivo allo sprint. In realtà, il Cattolica, 2° della classe a quota 62, è virtualmente sicuro dell’accesso diretto alla semifinale, dovendo giocare in casa contro il fanalino di coda Cervia, avversario che comunque non va sottovalutato. Resta dunque da designare ildella semifinale. Al 3° posto il Fratta Terme è di scena a Misano, contro un avversario al riparo da ogni problema. Anche al...