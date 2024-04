Percorsi abilitanti docenti - necessario il 70% di presenze Come si concilia supplenza e frequenza?

Percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU: il MUR ha dato il via libera al decreto ufficiale con i posti e la tabella titoli qualora sia necessaria la selezione e il decreto che individua nel 45% dei posti la quota riservata ai docenti triennalisti/partecipanti al concorso straordinario bis. Ecco i ...

Continua a leggere>>

Si avvicina sempre più l'avvio della procedura di aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026. Prima del via alle operazioni si attende solo la pubblicazione, imminente, dell'ordinanza ministeriale. L'articolo GPS docenti 2024/2026, riserva per percorsi abilitanti: non sono previste sanzioni se non ...

Continua a leggere>>

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ufficializzato il decreto che regolamenta i Percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, definendo i posti disponibili, la tabella titoli per la selezione (se necessaria) e la quota riservata ai docenti con contratto triennale o partecipanti al concorso ...

Continua a leggere>>

Percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU: il MUR ha dato il via libera al decreto ufficiale con i posti e la tabella titoli qualora sia necessaria la selezione e il decreto che individua nel 45% dei posti la quota riservata ai docenti triennalisti/partecipanti al concorso straordinario bis. Ecco i ...

Continua a leggere>>

Al via i Percorsi abilitanti per i docenti: pochi giorni fa sono stati pubblicati i decreti attuativi che servivano per far partire i corsi per l'abilitazione da 30 e 60 CFU. L'articolo Percorsi abilitanti 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio, il 2023/24 sarà considerato valido? sembra essere ...

Continua a leggere>>