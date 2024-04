L’età è come la temperatura | c’è quella reale e quella percepita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 aprile 2024)è un po’la: c’è. Nel mezzo alcuni elementi, fra cui il mito del forever young, dell'eterna giovinezza, possono creare uno scostamento. Non so voi, ma io sento con una certa frequenza la frase «non mi sento assolutamente» seguita dalanagrafica,segnata sulla carta d’identità, della persona che parla. Curioso che il più delle volte quello scostamento sia al ribasso: è raro incontrare qualcuno che dica di sentirsi più anni di quelli che ha. Che poi non sempre si tratta di grandi sconti: mi ha fatto sorridere il racconto di un amico secondo cui la mamma continuava a sostenere di avere un solo anno in meno rispetto alla ...