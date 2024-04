Napoli - trema il Vesuvio | scossa di terremoto di magnitudo 3 1

(Di domenica 28 aprile 2024) Una nuovadidi3.1 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – alle 5.55 di questa mattina, domenica 28 aprile, nell’area del. Il sisma ha avuto come epicentro il cratere del vulcano ed è stato avvertito L'articolo Teleclubitalia.

Terremoto alle 06:17 di questa mattina - 28 aprile - a Napoli . epicentro Vesuvio con magnitudo 1.9. La scossa è stata avvertita in diverse zone, da Afragola a Portici a... Continua a leggere>>

Terremoto alle 5.55 di questa mattina - 28 aprile - a Napoli . epicentro Vesuvio con magnitudo 3.1. La scossa è stata avvertita in diverse zone, da Afragola a Portici a... Continua a leggere>>

Una scossa di Terremoto ha colpito la zona della provincia di Napoli all'alba. Il sisma, di magnitudo 3.1, ha come epicentro la zona del Vesuvio Continua a leggere>>

MERCATO - Schira: "Previsto un incontro con l'agente di Kvaratskhelia per il rinnovo, pronto un aumento a 4 milioni di euro all'anno" - "Previsto un incontro nei prossimi giorni tra il napoli e l'agente di Kvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) per cercare di trovare un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2029. De Laurent ...

Continua a leggere>>

Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.1 a vesuvio, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 05:55 con epicentro a vesuvio, in provincia di napoli. La profondità stimata è stata di circa 0.4 Km. Potete monitorare tutte le ...

Continua a leggere>>

TERREMOTO - Scossa di magnitudo 3.1 a napoli nell'area del vesuvio - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv - l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - alle 5.55 di questa mattina, 28 aprile, nell'area del vesuvio.

Continua a leggere>>