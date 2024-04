Primavera 1 Colpo dei brianzoli - Milan ko La Dea vince ed è terza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Vittoria importante per l’Atalanta Under 19 nella trentunesima giornata della regular season del campionato1, in casa della Lazio. I bergamaschi battono 3-1 la Lazio a domicilio e scavalcano gli avversari diretti al terzo posto in classifica, facendo anche un favore alla capolista Inter che ora ha otto punti da poter gestire per andare direttamente in semifinale (oggi andrebbero i ragazzi di Chivu e la Roma). La Dea va avanti al 27’ con Riccio e raddoppia in chiusura di primo tempo con l’implacabile Vlahovic. Manzoni firma il tris già in apertura di ripresa e i biancocelesti rispondono soltanto con Kone nei minuti conclusivi della partita. Pomeriggio importante, quello di ieri, anche per il Monza. Isubiscono l’1-0 al “Puma House of Football“ contro il, reduce dalla finale di Youth League persa contro ...