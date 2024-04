Dopo il 25 aprile | così finì una storia ventennale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) di Giorgio Boratto Benito Mussolini,che era caduto il suo governo nel luglio del 1943, era a capo di un governo fantoccio voluto da Adolf Hitler, che durò dal 1943 al 1945, per fermare l’avanzata delle truppe alleate. Quel governo presiedeva i territori in mano ai tedeschi con il nome di Repubblica Sociale Italiana (RSI) conosciuta anche come Repubblica di Salò. La Repubblica di Salò nacquel’armistizio diventato pubblico l’8 settembre 1943, data che diede avvio anche alla Resistenza. Benito Mussolini era andato a Milano il 181945 per sfuggire alla disfatta della Repubblica Sociale e cercava di concordare una resa condizionata con i partigiani, con la mediazione del cardinale Ildefonso Schuster, ma si accorse che non c’era più nulla da fare: il comando nazista si era già arreso senza condizioni; fuggito prima a Como, ...