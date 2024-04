Leao può lasciare il Milan - dove andrà | bomba dopo la Juve Ma Furlani interviene

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilha raccolto un punto a Torino che ai fini della classifica sposta poco ma che comunque serve a mantenere a distanza di sicurezza lantus. L'attesa sfida dell'Allianz Stadium tra la terza e la seconda della classifica è terminata senza reti90 minuti molto al di sotto delle aspettative. Due squadre che hanno confermato anche nell'occasione l'inversione di tendenza degli ultimi tempi e un livello qualitativo nel complesso piuttosto basso. Un pari che potrebbe far felici soprattutto le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Primo tempo decisamente avaro di emozioni. Tanto equilibrio ma poche emozioni e ancor meno occasioni da gol. L'unica degna di nota è stata quella in pieno recupero quando, su calcio di punizione, Vlahovic ha chiamato alla parata sul proprio palo Sportiello che ha deviato in corner. ...

Roma , 23 aprile 2024 – Nel 2023 i Comuni italiani hanno complessivamente incassato oltre 1,5 miliardi di euro per le multe . Una cifra che, considerando la popolazione italiana di circa 59 milioni di abitanti, porta a una cifra procapite (neonati e non patentati compresi) di circa 26 euro di multe ... Continua a leggere>>

COR. FIO, In campo per dimenticare l’eliminazione di Bergamo - Come scrive il Corriere Fiorentino quella di stasera col Sassuolo è l’occasione per dar seguito al successo di Salerno e per tentare di risalire la classifica ma anche per ritrovare ...

Continua a leggere>>

milan, arriva l’accordo per il prossimo allenatore: firmerà un triennale - Nel mentre, a metà stagione il milan ha vissuto un periodo caratterizzato da numerosi infortuni, che hanno sicuramente compromesso la stagione dei rossoneri, facendoli allontanare dalla zona alta ...

Continua a leggere>>

Juve-milan: un pari che sta stretto ai bianconeri che falliscono l’assalto al secondo posto. Oggi Inter-Toro e Napoli-Roma - Nel derby delle grandi deluse la Juve gioca meglio ma non segna e il milan ne approfitta. Oggi a San Siro il via alla festa scudetto dell'Inter. Al Maradona Napoli e Roma in corsa per l'Europa ...

Continua a leggere>>