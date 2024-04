I protagonisti Zaro | Per noi la fine di un incubo Battistella | Ora sappiamo soffrire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Giovanni, ex Südtirol, con la sua deviazione di testa ha deciso la gara per una vittoria molto festeggiata sul campo dalla squadra gialloblù: "È stata una liberazione, a qualcuno è sfuggita anche qualche lacrima. Eravamo entrati in unche sembrava senza, è stato bello uscirne in casa nostra contro una squadra che ci ha anche fatto, come avevamo sofferto anche ad Ascoli. Sono due partite che non prendiamo gol,di essere una squadra forte che ha attraversato un momento difficile e questa è una vittoria che ci dà grande entusiasmo, dobbiamo cavalcarlo per cercare di ottenere il massimo nelle tre gare che ancora mancano. Durante la partita abbiamo cambiato sistema di gioco, non sono contentissimo quando mi spingo in avanti, ma è andata bene. Era da tanto che gli episodi ...