Arezzo - assalto al settimo posto Indiani vuole chiudere a 53 punti Gucci a rischi - Pattarello migliora

(Di domenica 28 aprile 2024) di Andrea LorentiniBattere il Sestri Levante pera quota 53 e non avere rimpianti. All’serve una vittoria contro i liguri, già salvi, negli ultimi 90 minuti per tenere accese le speranze dire il nonoattuale. Il sogno è scavalcare sia Pescara che Pontedera persettimi e giocare il primo turno playoff in casa. Non sarà semplice nè scontato perchè gli amaranto non sono interamente padroni del loro destino. Come detto, ciun successo domani sera ma anche risultati benevoli dagli altri campi che tradotto significa: sconfitta degli abruzzesi a Fermo e toscani non oltre il pari a Carrara. "Vogliamo raggiungere 53per sperare di disputare la prima partita al Comunale. Ma non dipende solo da noi - ...