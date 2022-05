“Sembra la tua bisnonna!”. Giuseppe (19 anni) chiede alla fidanzata di sposarlo, tutti senza parole (Di sabato 28 maggio 2022) Giuseppe D’Anna e la fidanzata, proposta choc. L’amore non ha età, ma sono in molti a non vederla così di fronte alla notizia della festa di fidanzamento più discussa di sempre. Lui, un ragazzo di appena 19 anni, lei una donna di 76. La proposta sarebbe avvenuta sui social, terreno fertile di aspre critiche da parte degli utenti. Giuseppe D’Anna, la proposta di matrimonio alla fidanzata di 76 anni. Come riporta CM, Giuseppe avrebbe fatto la proposta di matrimonio di fronte a più di 240.000 follower sul social. E tante foto del momento che hanno attirato l’attenzione. Giuseppe e la fidanzata di 76 anni mano nella mano, poi abbracciato. Il 19enne è apparso anche inginocchiato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)D’Anna e la, proposta choc. L’amore non ha età, ma sono in molti a non vederla così di frontenotizia della festa di fidanzamento più discussa di sempre. Lui, un ragazzo di appena 19, lei una donna di 76. La proposta sarebbe avvenuta sui social, terreno fertile di aspre critiche da parte degli utenti.D’Anna, la proposta di matrimoniodi 76. Come riporta CM,avrebbe fatto la proposta di matrimonio di fronte a più di 240.000 follower sul social. E tante foto del momento che hanno attirato l’attenzione.e ladi 76mano nella mano, poi abbracciato. Il 19enne è apparso anche inginocchiato ...

