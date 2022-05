Sabrina Efionayi, il nuovo caso letterario della Generazione Z (Di sabato 28 maggio 2022) «Quando scrivo mi sento al sicuro» è il mantra di Sabrina Efionayi, autrice di origine nigeriana nata a Castel Volturno. Ce lo svela nella nostra conversazione sul significato di scrivere e avere doppie radici in Italia oggi. Si sta affermando una nuova Generazione di autori e (soprattutto) autrici con background migratorio, che attraverso i libri indagano la propria identità. Da noi è un fenomeno recente rispetto ad altri Paesi, che si fatica a definire fuori dai cliché della letteratura della diaspora e postcoloniale, spesso inadeguati. Se ne parlerà a Torino il 17 giugno nel corso del workshop Diversity leadership nella letteratura, organizzato da Nuove Radici World nell’ambito del ciclo di incontri dedicato alla leadership della multiculturalità, di cui Efionayi ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) «Quando scrivo mi sento al sicuro» è il mantra di, autrice di origine nigeriana nata a Castel Volturno. Ce lo svela nella nostra conversazione sul significato di scrivere e avere doppie radici in Italia oggi. Si sta affermando una nuovadi autori e (soprattutto) autrici con background migratorio, che attraverso i libri indagano la propria identità. Da noi è un fenomeno recente rispetto ad altri Paesi, che si fatica a definire fuori dai clichéletteraturadiaspora e postcoloniale, spesso inadeguati. Se ne parlerà a Torino il 17 giugno nel corso del workshop Diversity leadership nella letteratura, organizzato da Nuove Radici World nell’ambito del ciclo di incontri dedicato alla leadershipmulticulturalità, di cui...

