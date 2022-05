Romagnoli: «Stiamo ancora festeggiando. Dopo il derby vinto…» (Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole del difensore rossonero Alessio Romagnoli intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan. Le sue parole: SCUDETTO – «Stiamo ancora festeggiando, è qualcosa di speciale» FERRARI – «La Ferrari deve crederci è destinata a vincere, Leclerc sta andando benissimo, il campionato è lungo però non si sa mai» COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «La determinazione. Ci davano per spacciati fin dall’inizio, davano l’Inter vincente, invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare» FARE IL PILOTA – «Mi piace molto, l’altro giorno ero a Monza a girare in pista, quando posso vado e mi diverto è una passione che vorrei coltivare anche in futuro» SFIDA VERSTAPPEN-LECLERC – «È una sfida bellissima, Leclerc ha fatto oggi un lavoro spettacolare, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . Le parole del difensore rossonero Alessiointervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan. Le sue parole: SCUDETTO – «, è qualcosa di speciale» FERRARI – «La Ferrari deve crederci è destinata a vincere, Leclerc sta andando benissimo, il campionato è lungo però non si sa mai» COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «La determinazione. Ci davano per spacciati fin dall’inizio, davano l’Inter vincente, invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare» FARE IL PILOTA – «Mi piace molto, l’altro giorno ero a Monza a girare in pista, quando posso vado e mi diverto è una passione che vorrei coltivare anche in futuro» SFIDA VERSTAPPEN-LECLERC – «È una sfida bellissima, Leclerc ha fatto oggi un lavoro spettacolare, ...

