Roland Garros 2022, Jannik Sinner: “Non sono al 100%, vedremo come mi sentirò domani. Sarà dura” (Di sabato 28 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di Jannik Sinner: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 7-6 (6) 6-3 ed ora attende agli ottavi il russo Andrey Rublev, che ha regolato il cileno Cristian Garín per 6-4 3-6 6-2 7-6 (11). Così a fine partita l’azzurro nell’intervista sul campo: “Difficile dire se sono soddisfatto. Entrambi non eravamo al massimo, felice però di aver superato il turno. Grazie al pubblico perché è sempre importante, mi avete aiutato. Non voglio parlare più di tanto del problema che ho avuto“. Roland Garros 2022: Jannik Sinner vola agli ottavi! Piegato Mackenzie McDonald, 11 set point annullati nel ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi tennis ha visto la vittoria al terzo turno di: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 7-6 (6) 6-3 ed ora attende agli ottavi il russo Andrey Rublev, che ha regolato il cileno Cristian Garín per 6-4 3-6 6-2 7-6 (11). Così a fine partita l’azzurro nell’intervista sul campo: “Difficile dire sesoddisfatto. Entrambi non eravamo al massimo, felice però di aver superato il turno. Grazie al pubblico perché è sempre importante, mi avete aiutato. Non voglio parlare più di tanto del problema che ho avuto“.vola agli ottavi! Piegato Mackenzie McDonald, 11 set point annullati nel ...

Advertising

Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : ?? Italiani oggi in campo al Roland Garros: ???? Mcdonald ?? Sinner ???? ???? Giorgi ?? Sabalenka ???? ???? Ruud ?? Sonego ????… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Conclusa da pochi minuti la partita di @janniksin al @rolandgarros. Il pusterese ha superato lo statunitense non senza… - lidia_adl : @Eurosport_IT Mi era già successo, sempre per la partita di Sinner al turno precedente del Roland Garros. Se magari… -