Fabrizio Moro da oggi 10 maggio in radio Maledetta Estate

Aldo Moro è stato ucciso il 9 maggio 1978 e come ogni anno il comune di Maglie (in provincia di Lecce), che gli ha dato i natali, lo ricorda . Stavolta però ha fatto una gaffe, mettendo nei manifesti non una sua foto bensì quella dell’attore ...

Maledetta estate è il nuovo singolo di Fabrizio Moro che anticipa il concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma Da, venerdì 10 maggio, sarà in radio Maledetta estate , il nuovo singolo di Fabrizio Moro per Fattoria del Moro . Maledetta estate è ...

Il caso Gifuni - Il caso Gifuni - L a gaffe della città di Maglie, che per commemorare il suo Aldo moro ha usato una foto di fabrizio Gifuni che lo interpretava in “Esterno notte”, può far sorridere ma non sghignazzare. E il sindaco, ...

Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima TvBlog) - Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima TvBlog) - Anticipazioni, ospiti, temi, argomenti, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla nuova puntata del programma diretto e condotto da Mara Venier ...

Fassino pubblica un tweet su Aldo Moro ma viene preso in giro dagli utenti per il presunto furto del profumo - Fassino pubblica un tweet su Aldo moro ma viene preso in giro dagli utenti per il presunto furto del profumo - L’esponente del Pd ha pubblicato nelle scorse ore un tweet di commemorazione dedicato ad Aldo moro. Sotto al post è piovuta una marea di sfottò. Il tweet di Piero Fassino per ricordare Aldo moro e le ...