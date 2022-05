“Non mi hai riconosciuta?”. Mara Venier, squilla il telefono e lei va nel pallone: imbarazzo a Domenica In (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier conclude la tredicesima stagione al timone di Domenica In con lo show andato in onda venerdì 27 maggio su Rai1 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la regia di Stefano Vicario. Tanti ospiti hanno accompagnato la conduttrice che ha festeggiato anche i trent’anni di carriera: come il Volo che dopo l’Eurovision Song Contest tornano finalmente insieme per esibirsi in un omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone e con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015 ‘Grande amore’. Poi in studio è arrivato Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia “Io faccio ‘o show”, oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’amicizia con Mara Venier. E ancora: c’è stato spazio per il divertimento con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)conclude la tredicesima stagione al timone diIn con lo show andato in onda venerdì 27 maggio su Rai1 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la regia di Stefano Vicario. Tanti ospiti hanno accompagnato la conduttrice che ha festeggiato anche i trent’anni di carriera: come il Volo che dopo l’Eurovision Song Contest tornano finalmente insieme per esibirsi in un omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone e con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015 ‘Grande amore’. Poi in studio è arrivato Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia “Io faccio ‘o show”, oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’amicizia con. E ancora: c’è stato spazio per il divertimento con ...

