Isola dei Famosi, l'eliminato della puntata del 27 maggio: le percentuali

l'eliminato de L'Isola dei Famosi Manca precisamente un mese alla fine de L'Isola dei Famosi e il cerchio inizia via via a restringersi, specialmente dopo i ritiri dello scorso appuntamento. Oggi nel corso della puntata del 27 maggio, come di consueto, siamo venuti a conoscenza del futuro dei naufraghi al televoto. In nomination questa settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

