Salute | Speranza | ' firmato decreto che attiva bonus psicologico'

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Ho firmato oggi il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La Salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo". Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

