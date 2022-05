Conferenza stampa Marcelo: «Siamo nervosi. Futuro? Non c’è bisogno che…» (Di venerdì 27 maggio 2022) Conferenza stampa Marcelo, l’esterno del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions League con il Liverpool Marcelo ha parlato in Conferenza alla vigilia di Liverpool-Real Madrid. FINALE – «Siamo molto contenti di essere qui. Abbiamo fatto una stagione stupenda e meritiamo di giocarci la finale». Futuro – «Tutti sanno la mia passione e il mio amore per il Real Madrid, è il club della mia vita. A inizio carriera mi ha dato tutto la Fluminense. Non lo dirò qui e ora. Non ho bisogno di una statua, non c’è senso». LIVERPOOL – «Siamo nervosi, perché sappiamo cosa è giocare una finale. Dalla notte, con la gara che si avvicina, ci saranno più preoccupazioni». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), l’esterno del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions League con il Liverpoolha parlato inalla vigilia di Liverpool-Real Madrid. FINALE – «molto contenti di essere qui. Abbiamo fatto una stagione stupenda e meritiamo di giocarci la finale».– «Tutti sanno la mia passione e il mio amore per il Real Madrid, è il club della mia vita. A inizio carriera mi ha dato tutto la Fluminense. Non lo dirò qui e ora. Non hodi una statua, non c’è senso». LIVERPOOL – «, perché sappiamo cosa è giocare una finale. Dalla notte, con la gara che si avvicina, ci saranno più preoccupazioni». L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? #Draghi: 'Se ho visto degli spiragli per la pace? La risposta è no'. ??La conferenza stampa del premier, dopo il… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi - vaticannews_it : Il cardinale, alla prima conferenza come presidente @UCSCEI, spiega i dettagli del report della #Chiesa italiana su… - gatta_pantera : RT @HoaraBorselli: Ucraina: '#Biden si prepara a inviare armi più potenti' Fonti alla Cnn: 'Sistemi missili a lungo raggio chiesti da Kiev… - teladoiotokyo : Ancelotti: Bello vedere l'Olimpico in festa, ho mandato un messaggio a Mourinho: Giornata di conferenza stampa per… -