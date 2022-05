Vinfast - FCA Bank e Leaseplan per lo sbarco in Europa

(Di giovedì 26 maggio 2022) Germania, Francia e Paesi Bassi saranno i primi tre paesi dove verrà attivata la partnership tra FCAe il neo-produttore vietnamita, da noi anticipata lo scorso febbraio, paesi dove sarà attivo anche un accordo similare con. L'accordo con FCAcomprende la fornitura di servizi e applicazioni digitali per migliorare l'esperienza dei clienti europei di, incluso il Finance Calculator, con cui ottenere un preventivo su misura. La Casa vietnamita lancerà i suoi modelli VF 5, VF 6 e VF 7, delle suv totalmente elettriche, all'inizio del 2023, ma già oggi e è possibile prenotarle per l'acquisto o per il noleggio/leasing. Per i quali sono uscite le tariffe valide fino al 30 maggio. Altre offerte usciranno dopo questa data perché il produttore sta lanciando un programma ...

Advertising

greencityit : FCA Bank e VinFast: partnership paneuropea tra la Banca e il brand di veicoli elettrici: L’accordo, attivo inizialm… - ClubAlfaIt : Vinfast firma accordo di cooperazione con FCA Bank #FCABank #NewsFiatFCA - fleetimenews : Servizi finanziari: partnership paneuropea FCA Bank e Vinfast #FCA #FCABANK #VinFast #automotive #partnership… -

PerBank, la partnership conrappresenta una nuova conferma della strategia volta a favorire la diffusione della mobilità sostenibile " uno dei principali driver di sviluppo della Banca,...Bank esploreranno anche la possibilità di offrire assicurazioni auto ai clienti. Il produttore ha anche una partnership con Lease Plan per distribuire offerte di noleggio ...Il costruttore vietnamita punta inizialmente su tre mercati - Francia, Germania e Paesi Bassi - per il suo sbarco in Europa. In attesa di costruire anche nel Vecchio Continente ...L’accordo, attivo inizialmente in Francia, Germania e Paesi Bassi, comprende la fornitura di servizi e applicazioni digitali per migliorare l’esperienz ...