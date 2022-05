Una vita anticipazioni: Aurelio farà uccidere Marcos? Genoveva complice nel misfatto (Di giovedì 26 maggio 2022) Dovrebbe andare in onda domani, su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1396 di Acacias 38 e come sempre, le nostre anticipazioni, ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani! Pronti per scoprire che cosa accadrà nella soap di Canale 5? I colpi di scena non mancheranno: Aurelio, ha fatto visita a Fausto in carcere e a quanto pare ha una richiesta per lui. Il piano di Aurelio sembra essere chiaro: far fuori Marcos senza che nessuno possa sospettare che ci sia la sua mano dietro…E nelle prossime puntate di Una vita i colpi di scena in questo senso, non mancheranno. Si vivranno momenti di dolore e lutto ad Acacias 38. Nel frattempo Felipe e Natalia sono sempre più vicini ma l’avvocato non sospetta nulla. Non sa che questa relazione si basa anche sulle menzogne, visto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Dovrebbe andare in onda domani, su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1396 di Acacias 38 e come sempre, le nostre, ci rivelano la trama della puntata di Unadi domani! Pronti per scoprire che cosa accadrà nella soap di Canale 5? I colpi di scena non mancheranno:, ha fatto visita a Fausto in carcere e a quanto pare ha una richiesta per lui. Il piano disembra essere chiaro: far fuorisenza che nessuno possa sospettare che ci sia la sua mano dietro…E nelle prossime puntate di Unai colpi di scena in questo senso, non mancheranno. Si vivranno momenti di dolore e lutto ad Acacias 38. Nel frattempo Felipe e Natalia sono sempre più vicini ma l’avvocato non sospetta nulla. Non sa che questa relazione si basa anche sulle menzogne, visto che ...

