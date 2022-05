La telefonata ad Antonella Clerici: “La mia cagnolina è morta di infarto fulminante”. Il consiglio della conduttrice (Di giovedì 26 maggio 2022) “Senti Antonella ti volevo dare una brutta notizia”. Inizia così una telefonata ricevuta dalla Clerici nel corso di È sempre mezzogiorno, su RaiUno. Tante le persone che chiamano da casa per giocare, magari vincere dei premi ma soprattutto per chiacchierare un po’ con la conduttrice che con la sua empatia viene considerata quasi “una di famiglia”. Clerici rimane colpita e la signora Paola continua: “Tu che sei amante degli animali. Mi è morta la cagnolina il 17 di febbraio, infarto fulminante”. “Come mi dispiace – risponde subito la conduttrice – come si chiamava la tua cagnolina?”. “Sono disperata – aggiunge la spettatrice – non puoi credere quanto sto male”. “No ma io ti posso credere quanto stai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Sentiti volevo dare una brutta notizia”. Inizia così unaricevuta dallanel corso di È sempre mezzogiorno, su RaiUno. Tante le persone che chiamano da casa per giocare, magari vincere dei premi ma soprattutto per chiacchierare un po’ con lache con la sua empatia viene considerata quasi “una di famiglia”.rimane colpita e la signora Paola continua: “Tu che sei amante degli animali. Mi èlail 17 di febbraio,”. “Come mi dispiace – risponde subito la– come si chiamava la tua?”. “Sono disperata – aggiunge la spettatrice – non puoi credere quanto sto male”. “No ma io ti posso credere quanto stai ...

