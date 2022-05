Giro d’Italia 2022, episodio 18: arriva la fuga a Treviso e De Bondt realizza il sogno della sua vita (Di giovedì 26 maggio 2022) Joao Almeida è uno di quei corridori che fanno bene al cuore. Uomo da corse a tappe abbastanza atipico: forte cronoman, buono scalatore, mediocre discesista. È un ciclista che, lungo le dure rampe delle grandi salite, molto spesso è il primo a staccarsi ma l’ultimo a mollare, complice quella sua proverbiale verve che fa di lui un cagnaccio che difficilmente va in crisi. Joao Almeida, infatti, è uno dei pochi corridori che, seppur giovani di età (23 anni per lui), hanno un controllo del proprio corpo invidiabile. Lui non forza quasi mai, va su del suo passo, non risponde agli scatti e non va nel panico quando vede le sagome degli scalatori farsi sempre più piccole. Joao Almeida, all’alba della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Borgo Valsugana-Treviso di 152 km, era quarto in classifica ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Joao Almeida è uno di quei corridori che fanno bene al cuore. Uomo da corse a tappe abbastanza atipico: forte cronoman, buono scalatore, mediocre discesista. È un ciclista che, lungo le dure rampe delle grandi salite, molto spesso è il primo a staccarsi ma l’ultimo a mollare, complice quella sua proverbiale verve che fa di lui un cagnaccio che difficilmente va in crisi. Joao Almeida, infatti, è uno dei pochi corridori che, seppur giovani di età (23 anni per lui), hanno un controllo del proprio corpo invidiabile. Lui non forza quasi mai, va su del suo passo, non risponde agli scatti e non va nel panico quando vede le sagome degli scalatori farsi sempre più piccole. Joao Almeida, all’albadiciottesima tappa del, la Borgo Valsugana-di 152 km, era quarto in classifica ...

