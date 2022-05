(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ un materiale antichissimo eppure moderno, capace di evolversi continuamente, di assumere nuove forme e funzionalità affrontando le sfide tecnologiche e ambientali che l’uomo si ritrova dinnanzi a sé: il, di cui si celebra in questo 2022 l’Annoproclamato dall’Onu. Un elemento che ha visto nelun compagno di viaggio privilegiato con case histories d’assoluta eccellenza e con l’Italia in prima fila. Ne è un esempio, che da oltre 40 anni produce complementi d’arredo intra cui librerie, madie, tavoli, lampade, specchi e molto altro avvalendosi della collaborazione dier internazionali. “In occasione di questa celebrazione – racconta Michele Gasperini, fondatore e responsabile di ...

Advertising

lifestyleblogit : Design, nell’anno internazionale del vetro Tonelli presenta il glass vademecum - - StraNotizie : Design, nell’anno internazionale del vetro Tonelli presenta il glass vademecum - LocalPage3 : Design, nell’anno internazionale del vetro Tonelli presenta il glass vademecum - winter_design : @MarcoValetti2 Solo nell'ultimo anno di presidenza, Obama ha sganciato 26000 bombe solo sulla Siria; in una guerra… -

Entilocali-online

...all'impegno sociale che Fielmann sostiene da anni'attività ... Dal 1986 ogni, Fielmann pianta un albero per ciascun ... e cerchiamo di dare il buon esempio, anche offrendo montature di...... come dimostrato dalla partnership avviata quest'con Naba - ... e Fondazione Cinema per Roma'ospitare studenti e neo - ...studenti e ai neodiplomati delle Scuole di Cinema e Mediain ... Design, nell'anno internazionale del vetro Tonelli presenta il glass vademecum