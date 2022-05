Tutti i dati della stagione in 5 infografiche. Casa, trasferta, andata e ritorno: i volti dell’Atalanta sono stati quattro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il campionato appena finito ci ha mostrato, secondo molti, una “Atalanta dai due volti”. Ma in realtà potremmo azzardare che abbiamo visto una “Atalanta dai quattro volti.” Infatti è impressionante sia il divario tra il rendimento nel girone di andata … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il campionato appena finito ci ha mostrato, secondo molti, una “Atalanta dai due”. Ma in realtà potremmo azzardare che abbiamo visto una “Atalanta dai.” Infatti è impressionante sia il divario tra il rendimento nel girone di

Advertising

gparagone : Stiamo ancora aspettando i dati sulle #ReazioniAvverse. E li vogliamo TUTTI. - LiaQuartapelle : Sono 2.161 i minori orfani ucraini rapiti dalla Russia e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci… - borghi_claudio : @alberochiara No voi come tutti adesso avete un elemento in più per decidere (senza più nessuna costrizione perché… - ilbardoDOTit : @Fabopolis @DErricoSergio @micheleboldrin ti ribadisco e i dati lo dimostrano che 1. la cifra di 600 o 700 euro, ch… - Cristin41972956 : RT @MarcoLudovico2: Beh ma sicuramente questa sera i TG nazionali apriranno tutti con queste sconvolgenti notizie giusto? Dottor Frajese al… -