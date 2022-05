(Di mercoledì 25 maggio 2022) Parigi, 25 mag. - (Adnkronos) - Alexanderunnel 5° set ealdel, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge l'argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 in tre ore e 39 minuti.

Tennis: Roland Garros, Zverev salva un match point e avanza al terzo turno - - benalemeilleur : #RolandGarros, le dichiarazioni di Jannik #Sinner al termine del match - infoitsport : Tennis, Roland Garros: Cecchinato supera in rimonta l'ostacolo Andujar

Lorenzo Musetti ha vissuto questa esperienza, un po' sadica, per due anni consecutivi al Roland Garros, l'anno scorso con Novak Djokovic e ieri con Stefanos Tsitsipas, rispettivamente il campione in ...Lavazza rinnova la partnership con il Roland Garros fino al 2025. Il gruppo torinese, caffè ufficiale del torneo dal 2015, ha ribadito oggi l'impegno nel mondo dello sport e del tennis rinnovando la collaborazione con la grande ... Tennis, Roland Garros - Alexander Zverev ha dovuto annullare un match point a Sebastian Baez nel match di secondo turno disputato sul campo Philippe Chatrier.Parigi, 25 mag. – (Adnkronos) – Alexander Zverev salva un match point nel 5° set e avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge l'argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 in tre ore e 39 minuti.