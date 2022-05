Revoca sanzioni in cambio del grano, Mosca propone lo scambio. I russi avanzano nel Donbass (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'allarme del governatore di Luhansk: "Vogliono cancellare Severodonetsk dalla faccia della Terra". Preso il controllo sul mar d'Azov. Cremlino sul piano di pace italiano: "Lontano dalla realtà, difficile prenderlo sul serio". La Bielorussia conferma la vendita di armi alla russia che intanto abolisce il limite di arruolamento a 40 anni. Putin visita i soldati feriti Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'allarme del governatore di Luhansk: "Vogliono cancellare Severodonetsk dalla faccia della Terra". Preso il controllo sul mar d'Azov. Cremlino sul piano di pace italiano: "Lontano dalla realtà, difficile prenderlo sul serio". La Bieloa conferma la vendita di armi allaa che intanto abolisce il limite di arruolamento a 40 anni. Putin visita i soldati feriti

