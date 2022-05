PARTE IL CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA FONDAZIONE MARUZZA CHE RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA GLOBALE SULLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono oltre 20 milioni i neonati, bambini e adolescenti nel mondo affetti da malattie inguaribili, che beneficerebbero delle CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE. In Italia, l'incidenza del numero dei bambini eleggibili alle CPP è pari a 35 – 54 minori ogni 100.000 abitanti. ROMA, 25 maggio 2022 /PRNewswire/



Roma si prepara ad ospitare, dal 25 al 29 maggio, il gotha DELLA COMUNITÀ palliativista pediatrica INTERNAZIONALE. A due anni dalla pandemia, FONDAZIONE MARUZZA Lefebvre organizza nella cornice dell'Auditorium Antonianum, il "5th International MARUZZA Congress on Paediatric PALLIATIVE Care" ( https://www.childrenPALLIATIVEcarecongress.org/congress-2022/ ), un evento ...

