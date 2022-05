Papa | conoscenza senza morale porta a guerre e a selettività

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L'umanità deve guardarsi da una "vanità dellafede e" e dall' "illusione della veritàgiustizia. La chiamavano 'accidia'. Non è semplicemente la pigrizia. Non è ...

Agenzia askanews

Piuttosto, è la resa alladel mondo senza più passione per la giustizia e per l'azione conseguente". Lo ha dettoFrancesco nel corso della catechesi, incentrata sul libro del Quelet, ...La comprensione dei disegni dei bambini, però, richiede attenzione edegli aspetti da analizzare: anche i segni che a prima vista sembrano non avere alcun senso, in realtà per il bambino ... Papa: conoscenza senza morale porta a guerre ea selettività ha detto Papa Bergoglio - E dunque la resistenza della vecchiaia ... "Per la nostra cultura moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe consegnare praticamente tutto, - ha concluso il ..."Di fatto, con tutto il nostro progresso e il nostro benessere, siamo davvero diventati società della stanchezza. Siamo nella società della stanchezza". A lanciare il grido d'allarme è stato il Papa, ...