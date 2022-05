Moda africana | tutti i brand e tessuti del momento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Penso che ci sia una nuova generazione di creativi del Sudafrica e dell’Africa che sta emergendo e che deve fare i conti con la propria identità e il proprio heritage culturale, confrontandosi con una visione e narrazione più transnazionale” spiega Thebe Magugu stilista sudafricano emergente in un’intervista riguardo lo stile, le caratteristiche e il futuro della. Il made in Africa continua a essere protagonista delle nuove tendenze stampe geometriche, colori vivaci eparticolari., alcuni deipiù richiesti “Se prendi una cultura, i suoi valori, per usarla come fosse una stampa nella tua collezione o nella tua opera per poi passare oltre, allora è un’appropriazione – spiega Magugu e aggiunge – Diventa un ...