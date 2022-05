L’essere umano e l’insopprimibile bisogno di avventura che agita la vita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dolci e inquietanti, le esperienze avventurose sono accoglienti, perche? al loro interno percepiamo l’essenza piu? pura di cio? che siamo, eppure sono anche destabilizzanti, fino al punto da mettere in crisi il patto (o «compromesso»?) che ogni giorno stringiamo con la societa? e con le sue regole, con il nostro lavoro e i ritmi soverchianti e talvolta alienanti che ci vengono imposti. C’e? un doppio movimento al cuore di queste esperienze che perdurano nel ricordo e che si alimentano della voglia di riviverle alla luce del giorno, anima e corpo. Un’energia duplice si libera dal loro nucleo mettendo in tensione la logica con cui ordiniamo le nostre idee. Ma non e? tutto. Ogni frammento d’avventura, infatti, veicola un messaggio, un’esortazione che non dovremmo ignorare: e? lo stimolo a «uscire da noi stessi» (lo stesso che ci offre Diotima con il suo discorso), a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dolci e inquietanti, le esperienze avventurose sono accoglienti, perche? al loro interno percepiamo l’essenza piu? pura di cio? che siamo, eppure sono anche destabilizzanti, fino al punto da mettere in crisi il patto (o «compromesso»?) che ogni giorno stringiamo con la societa? e con le sue regole, con il nostro lavoro e i ritmi soverchianti e talvolta alienanti che ci vengono imposti. C’e? un doppio movimento al cuore di queste esperienze che perdurano nel ricordo e che si alimentano della voglia di riviverle alla luce del giorno, anima e corpo. Un’energia duplice si libera dal loro nucleo mettendo in tensione la logica con cui ordiniamo le nostre idee. Ma non e? tutto. Ogni frammento d’, infatti, veicola un messaggio, un’esortazione che non dovremmo ignorare: e? lo stimolo a «uscire da noi stessi» (lo stesso che ci offre Diotima con il suo discorso), a ...

