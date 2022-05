In ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – È attualmente in proiezione nelle sale la prima parte di Esterno Notte di Marco Bellocchio, presentato nella sezione Premiere a Cannes, e da giovedì 18 maggio nelle sale italiane. Bellocchio, tra gli autori internazionali più attenti del momento, ricostruisce i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, cercando di capire il contesto del rapimento. Una rielaborazione della vita politica dell’Italia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – È attualmente in proiezione nelle sale la prima parte di Esterno Notte di, presentato nella sezione Premiere a Cannes, e da giovedì 18 maggio nelle sale italiane., tra gli autori internazionali più attenti del momento, ricostruisce i 55di, cercando di capire il contesto del rapimento. Una rielaborazione della vita politica dell’Italia. L'articolo L'Opinionista.

