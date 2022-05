25 maggio | il Liverpool alza la Coppa dei Campioni… due volte

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25è la data che ilsi ricorda bene. LaCampioni non si dimentica 251977 e 252005. Stessa data, stesso trionfo a distanza di 28 anni. La squadra in questione è ilche ha vinto ladei Campioni, per ben due, proprio in questo giorno. La prima all’Olimpico contro il Borussia Monchengladbach. La seconda (quinta della loro storia), ad Istanbul, contro il Milan. Entrambe le coppe vinte in questa data hanno anche un’altra curiosità. I “reds” non partivano come favoriti, anzi. 45 anni nel loro primo successo, Keegan e compagni passano in vantaggio con Mc Dermott nel primo tempo e vengono raggiunti nella ripresa da Simonssen. Iltorna in vantaggio con Smith e poi chiude ...