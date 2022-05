SKY: Napoli, Olivera ha concluso le visite mediche, ora la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale- VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Olivera ha concluso le visite mediche con il Napoli. Ora la firma sul contratto e il consueto annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis. Mathias Olivera è il secondo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023. Secondo quanto riferisce Sky sport 24, l’esterno sinistro uruguaiano classe 1997 ha svolto a Roma le visite mediche di rito, ultimo passo prima della firma del nuovo contratto con il Napoli. Si tratta di un importante rinforzo per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che aveva proprio il ruolo di terzino sinistro come priorità da rinforzare sul mercato. Mathias Olivera lascia il Getafe e si ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022)halecon il. Ora lasule il consueto annunciodel presidente De Laurentiis. Mathiasè il secondo acquisto delper la stagione 2022-2023. Secondo quanto riferisce Sky sport 24, l’esterno sinistro uruguaiano classe 1997 ha svolto a Roma ledi rito, ultimo passo prima delladel nuovocon il. Si tratta di un importante rinforzo per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che aveva proprio il ruolo di terzino sinistro come priorità da rinforzare sul mercato. Mathiaslascia il Getafe e si ...

