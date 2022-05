Scontri durante il match Spezia-Napoli: cinque arresti (Di martedì 24 maggio 2022) I provvedimenti, arrivati in modalità differita, sono scattati nei confronti di quattro tifosi spezzini e di un supporter napoletano Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 24 maggio 2022) I provvedimenti, arrivati in modalità differita, sono scattati nei confronti di quattro tifosi spezzini e di un supporter napoletano

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Spezia-Napoli, cinque arresti dopo gli scontri tra tifosi: Sono cinque le persone arrestate in… - provinciapavese : RT @ossigenoinfo: Il #24maggio 2014 #AndreaRocchelli fu ucciso in #Donbass. Documentava le sevizie ai civili durante gli scontri fra eserci… - Sbrn65 : RT @ossigenoinfo: Il #24maggio 2014 #AndreaRocchelli fu ucciso in #Donbass. Documentava le sevizie ai civili durante gli scontri fra eserci… - suzysolidor1900 : RT @ossigenoinfo: Il #24maggio 2014 #AndreaRocchelli fu ucciso in #Donbass. Documentava le sevizie ai civili durante gli scontri fra eserci… - LauraCarrese : RT @ossigenoinfo: Il #24maggio 2014 #AndreaRocchelli fu ucciso in #Donbass. Documentava le sevizie ai civili durante gli scontri fra eserci… -