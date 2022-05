Russia, Putin: “Economia aperta ma cambieranno flussi commerciali” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Economia della Russia rimarrà aperta “nella nuove condizioni in cui il Paese si trova”. Ad affermarlo il Presidente russo Vladimir Putin che ieri aveva garantito che tutti gli indicatori macroeconomici indicano che il Paese resiste alle sanzioni, nonostante le difficoltà. “Espanderemo la cooperazione con i Paesi che sono interessati a una partnership di reciproco vantaggio”, ha aggiunto. Per questo, sarà necessario affrontare tutta una serie di questioni: organizzare infrastrutture di pagamenti adeguate nelle valute nazionali, istituire relazioni scientifiche e tecnologiche e potenziare le catene logistiche, aumentarne l’efficienza, aprire nuove strade per il trasporto dei cargo, ha spiegato il Presidente russo. “Il significato strategico di questo impegno negli ultimi mesi è aumentato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’dellarimarrà“nella nuove condizioni in cui il Paese si trova”. Ad affermarlo il Presidente russo Vladimirche ieri aveva garantito che tutti gli indicatori macroeconomici indicano che il Paese resiste alle sanzioni, nonostante le difficoltà. “Espanderemo la cooperazione con i Paesi che sono interessati a una partnership di reciproco vantaggio”, ha aggiunto. Per questo, sarà necessario affrontare tutta una serie di questioni: organizzare infrastrutture di pagamenti adeguate nelle valute nazionali, istituire relazioni scientifiche e tecnologiche e potenziare le catene logistiche, aumentarne l’efficienza, aprire nuove strade per il trasporto dei cargo, ha spiegato il Presidente russo. “Il significato strategico di questo impegno negli ultimi mesi è aumentato ...

Advertising

martaottaviani : La #russia che nonostante tutto dice no a #putin e che non ha paura. Se la lèggano gli amanti del dubbio e della co… - MediasetTgcom24 : Putin: 'L'economia russa resiste abbastanza bene alle sanzioni' #ucraina #russia #mosca #kiev… - MediasetTgcom24 : Zelensky: la Russia blocca 22 mln di tonnellate di grano, dateci le armi #ucraina #russia #azovstal #mariupol… - liliaragnar : Il gov. USA vede la guerra in Ucraina come un'opportunità per indebolire la Russia,sbarazzarsi di Putin e installar… - Giul_Granato : @giovifasa E noi in Russia stiamo col Rot Front, ad esempio, cioè chi in carcere ci va da anni per sfidare il gover… -