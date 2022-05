Milan, preso d’assalto il profilo Instagram del fan vestito da Borat (Di martedì 24 maggio 2022) Quando due giorni fa il Milan ha vinto lo scudetto i tifosi rosso neri si sono riversati nelle strade per festeggiare a più non posso. C’è chi si è limitato a sventolare la bandiera, chi si è messo a suonare il clacson all’impazzata, chi si è spostato usando mezzi non convenzionali (come trattori, gru..) e chi invece è sceso in piazza con il costume di Borat. Il fatto che il costume di Borat se lo sia messo un giovane muscoloso con la tartaruga e due cosce marmoree ha fatto sì che online esplodesse il toto-nome. Quando il suo profilo Instagram è stato scovato e reso pubblico, il ragazzo ha fatto 1000 follower in poche ore. Su Instagram lui si fa chiamare “Il Borat RossoNero” e condivide ogni storia e/o articolo che parla della sua goliardata, dimostrazione del fatto ... Leggi su biccy (Di martedì 24 maggio 2022) Quando due giorni fa ilha vinto lo scudetto i tifosi rosso neri si sono riversati nelle strade per festeggiare a più non posso. C’è chi si è limitato a sventolare la bandiera, chi si è messo a suonare il clacson all’impazzata, chi si è spostato usando mezzi non convenzionali (come trattori, gru..) e chi invece è sceso in piazza con il costume di. Il fatto che il costume dise lo sia messo un giovane muscoloso con la tartaruga e due cosce marmoree ha fatto sì che online esplodesse il toto-nome. Quando il suoè stato scovato e reso pubblico, il ragazzo ha fatto 1000 follower in poche ore. Sului si fa chiamare “IlRossoNero” e condivide ogni storia e/o articolo che parla della sua goliardata, dimostrazione del fatto ...

