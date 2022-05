Il cordoglio della Lega per Paolo Arrigoni tradisce la nostalgia per le origini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 maggio 2022) “Sei stato il primo presidente lombardoNord e molti militanti di oggi nemmeno lo sanno”. Le parole scelte dal deputato leghista Ugo Parolo per ricordare(governatoreLombardia nel 1994, scomparso domenica sera a 65 anni nella sua Sondrio) non potrebbero descrivere meglio il cambiamento epocale avvenuto in seno allanegli ultimi trent’anni. La morte di- un politico vecchio stampo, abituato ad anteporre gli ideali alle logiche di potere - sta suscitando molta commozione in Lombardia. Lo stesso governatore Attilio Fontana, nella mattinata di oggi, ha preso congedo dal Consiglio regionale per partecipare ai funerali del suo predecessore. Il personaggio, in effetti, è di quelli affascinanti: nativo di Sondrio, viene eletto ...