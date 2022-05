Brave and Beautiful, anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2022: nuovi guai per Cesur? (Di martedì 24 maggio 2022) Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 28 maggio al 3 giugno 2022 ci svelano che presto potremmo vedere di nuovo Cesur nei guai. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme. Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 28 maggio al 3 giugno 2022 Cesur viene a sapere che Adalet è evasa e inizia la sua indagine personale per scoprire che fine possa aver fatto. Invano tutti gli raccomandano di non cacciarsi ancora una volta nei guai. Cesur vuole scoprire dov’è Adalet e quali documenti ha in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan. Quando viene a sapere da Kemal che il Soyözlü continua a ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 24 maggio 2022) Leitaliane dianddal 28al 3ci svelano che presto potremmo vedere di nuovonei. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.andtrama puntate dal 28al 3viene a sapere che Adalet è evasa e inizia la sua indagine personale per scoprire che fine possa aver fatto. Invano tutti gli raccomandano di non cacciarsi ancora una volta neivuole scoprire dov’è Adalet e quali documenti ha in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan. Quando viene a sapere da Kemal che il Soyözlü continua a ...

