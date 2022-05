Isola Dei Famosi, clamorosa caduta di stile per Estefania Bernal (Di lunedì 23 maggio 2022) “Roger? Fa la vittima!”. Lo sfogo di Estefania Bernal seguito da una notevole caduta di stile non passa inosservato. Ma il web sostiene la modella Dopo dieci giorni di stop, Roger Balduino torna dagli amici naufraghi. Ad aspettarlo, oltre ai compagni ancora presenti, anche Estefania Bernal, l’ex compagna di Roger dall’inizio del suo percorso all’interno del reality show. Roger viene accolto dai naufraghi in modo insolito e viene subito messo in guardia da Guendalina: “sta molto tempo con uo dei due nuovi naufraghi, io te lo dico” – dichiara l’influecer romana. Roger, infastidito dal rapporto di Estefania con il neo arrivato modello, intima i nuovi naufraghi a restituirgli la stuoia e borbotta infuriato. Poi il gruppo lo stringe in un abbraccio ma ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) “Roger? Fa la vittima!”. Lo sfogo diseguito da una notevoledinon passa inosservato. Ma il web sostiene la modella Dopo dieci giorni di stop, Roger Balduino torna dagli amici naufraghi. Ad aspettarlo, oltre ai compagni ancora presenti, anche, l’ex compagna di Roger dall’inizio del suo percorso all’interno del reality show. Roger viene accolto dai naufraghi in modo insolito e viene subito messo in guardia da Guendalina: “sta molto tempo con uo dei due nuovi naufraghi, io te lo dico” – dichiara l’influecer romana. Roger, infastidito dal rapporto dicon il neo arrivato modello, intima i nuovi naufraghi a restituirgli la stuoia e borbotta infuriato. Poi il gruppo lo stringe in un abbraccio ma ...

Advertising

liberaeva : RT @twittotutto: #amarsichecasino Viaggio nel piacere Cipro, l'isola dei russi Reportage sulla vita notturna LEGGI L'ARTICOLO SU https://t… - DPisignano : RT @INFN_: Più di 400 scienziati e scienziate riuniti per discutere i risultati più recenti nel campo dei rivelatori per la fisica: all'Iso… - razorblack66 : RT @carmelodipaola: @GaetanoSaranit1 Isola del mito abitata da uomini che danno del 'tu' agli dei! - twittotutto : #amarsichecasino Viaggio nel piacere Cipro, l'isola dei russi Reportage sulla vita notturna LEGGI L'ARTICOLO SU… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Sondaggio Televoto, l’eliminato per MondoTV24 | MondoTV 24 #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi… -