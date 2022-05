Ciclismo su pista | Van Dijk da record | 49 254 km percorsi e primato mondiale

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ellen Vanha fatto registrare uno straordinario nuovodell’ora sufemminile, riuscendo a percorrere ben 49.254 km totali; superata Joss Lowden, fermatasi 848 metri prima della pari specialità. La ciclista suolandese si è meravigliosamente affermata a Granges, Svizzera, con uninternazionale, succedendo a Cornelia Van Oosten e Leontien Zijlaard-Van Morsel alle atlete dei Paesi Bassi di maggiore rilevanza nella specialità. Di seguito le parole dell’emozionata campionessa di scratch, nota anche come specialista delle prove cronometro: “Questoè in realtà molto diverso da una cronometro. Per un’ora si vede solo una spessa linea nera sulla. Ho parlato molto con lo psicologo del team. Sono davvero felice che sia finita e di ...