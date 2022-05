Un governo da salvare e la politica “Beautiful”

(Di domenica 22 maggio 2022) Non si può dire che a noi italiani manchi il senso della Storia. L’orologio dell’Apocalisse si è appena rimesso in moto. Nel cuore d’Europa si combatte una guerra che ha già cambiato il mondo. È caduta Mariupol, moderna Stalingrado della resistenz ... sul sito.

Advertising

CampoAntonello : @fattoquotidiano Molto meglio un Papeete 2 che la vergogna schifosa priva di dignità nel dire 'mai al governo col p… - marcoru24593853 : @Ilconservator Nel titolo,tra le righe: Di Maio è fuori dai 5 Stelle.Per ora non diciamo nulla per salvare governo… - ibis787 : RT @oggieridomani: Svezia e Finlandia prenderanno parte al vertice della nato a livello di capi di Stato e di governo a giugno a Madrid, ha… - oggieridomani : Svezia e Finlandia prenderanno parte al vertice della nato a livello di capi di Stato e di governo a giugno a Madri… - TrendOnline : #riformafiscale: si può già parlare di fallimento? Tanti dei #progetti del #governo sono stati messi da parte, ma f… -

... lo ha reso noto il ministro della Difesa, Nobuo Kishi , precisando che ilha ufficialmente ... e non c'e' forza al mondo, compresi gli Stati Uniti, che possadal fallimento il destino ...Dice la capogruppo Anna Maria Bernini: 'Vorremmo evitare tutti noi della maggioranza che si desse un messaggio di contrapposizione con il, non è così'. Quindi porre la fiducia sul ddl ...Il ministro degli Esteri: «Non ci possiamo permettere un Papeete 2, dobbiamo dare stabilità al Paese». Il richiamo per Salvini e Conte ...Sei giorni per evitare la crisi di governo. E' stata fissata al 30 maggio la discussione in Aula sul Ddl Concorrenza, con successiva votazione.