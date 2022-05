Caos Salernitana-Udinese, Orsato costretto a fermare la partita: il motivo (Di domenica 22 maggio 2022) Momenti di Caos in Salernitana-Udinese, animi caldissimi mentre i granata si giocano la salvezza. partita momentaneamente sospesa, cosa succede. La posta in palio è altissima, in questa volata salvezza tra Salernitana e Cagliari. Una volata che vede i granata in vantaggio, anche se il risultato dell’Arechi si sta rivelando un vero e proprio incubo per Nicola e i suoi. Al 45?, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Momenti diin, animi caldissimi mentre i granata si giocano la salvezza.momentaneamente sospesa, cosa succede. La posta in palio è altissima, in questa volata salvezza trae Cagliari. Una volata che vede i granata in vantaggio, anche se il risultato dell’Arechi si sta rivelando un vero e proprio incubo per Nicola e i suoi. Al 45?, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_caos_calmo_ : La Salernitana ha fatto la corsa dell'asino se il Cagliari segna, l'udinese se la sta giocando a differenza di qualcun'altra... Buonanotte - pasquale_caos : 3-0 day Salernitana Udinese 3-0 Venezia Cagliari 0-3 - Markoporro10 : @pasquale_caos @Le__Le_N @ENN3___ @Napoli_Report @DiMarzio Aggiungi un ragazzino come vice Di Lorenzo (con 15 prese… - salernonotizie : Salernitana-Udinese, piano anti caos all’Arechi e città blindata per il dopo partita - infoitsport : Salernitana-Udinese, piano anti caos all’Arechi e città blindata per il dopo partita -