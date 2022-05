Advertising

di Leo Turrini "Mi sono davvero accorto che dentro lo stadio di Tokyo non c'era nessuno o quasi solo quando ho fatto il giro d'onore con il tricolore. E allora ho pensato d'istinto una cosa". Dall'...Marcell Jacobs sui 100 metri a Savona "Mi sono davvero accorto che dentro lo stadio di Tokyo non c'era nessuno o quasi solo quando ho fatto il giro d'onore con il tricolore. E allora ho pensato d'... Jacobs: Bolt mi ha scritto, lo invito a Parigi. "Rivedrò papà al mio matrimonio" L’oro olimpico dei 100 metri: al mito Usain voglio chiedere come si fa a vincere con una scarpa slacciata. "Mio padre non l’ho ancora incontrato, ma ha detto che verrà alle nozze con la sua famiglia a ...L’oro olimpico dei 100 metri: al mito Usain voglio chiedere come si fa a vincere con una scarpa slacciata "Mio padre non l’ho ancora incontrato, ma ha detto che verrà alle nozze con la sua famiglia al ...