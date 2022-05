Bernardo Vacchi, chi è il fratello di Gianluca Vacchi: “Una battaglia legale che ho perso” (Di domenica 22 maggio 2022) Bernardo Vacchi è il fratello di Gianluca Vacchi, la star Instagram con milioni di follower da cui si sarebbe separato professionalmente nel 2022. Nel 2022, alla notizia di una separazione dal percorso della star di Instagram, con uscita dalla holding di famiglia, avrebbe fatto seguito la replica di Bernardo Vacchi inviata a Dagospia in merito alla presunta liquidazione dalla società: “Tengo innanzitutto a precisare che non vi è stata alcuna liquidazione e regalo di quote da parte del Sig. Gianluca Vacchi. Il capitale sociale di COFIVA, holding di partecipazioni e con oggetto sociale consistente nella gestione di pacchetti azionari e quote di altre società ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022)è ildi, la star Instagram con milioni di follower da cui si sarebbe separato professionalmente nel 2022. Nel 2022, alla notizia di una separazione dal percorso della star di Instagram, con uscita dalla holding di famiglia, avrebbe fatto seguito la replica diinviata a Dagospia in merito alla presunta liquidazione dalla società: “Tengo innanzitutto a precisare che non vi è stata alcuna liquidazione e regalo di quote da parte del Sig.. Il capitale sociale di COFIVA, holding di partecipazioni e con oggetto sociale consistente nella gestione di pacchetti azionari e quote di altre società ...

Advertising

tasmania7777 : RT @corrierebologna: Scontro tra fratelli Vacchi: pignorati 200 mila euro dell’imprenditore social - ropa167 : Lite tra i Vacchi, fratelli-coltelli. Bloccati i beni di Gianluca, star dei social - Quotidiano Nazionale - infoitinterno : Gianluca Vacchi, il fratello Bernardo chiede un maxi risarcimento da 200mila euro: lite in famiglia - infoitinterno : Gianluca Vacchi, il fratello Bernardo chiede un maxi risarcimento da 200mila euro: lite in famiglia - infoitinterno : Gianluca Vacchi, al fratello Bernardo un maxi risarcimento da 200mila euro: lite in famiglia -