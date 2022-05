963 americani espulsi a vita da Mosca Draghi a Zelensky | ' Continuo sostegno'

Advertising

repubblica : Da Biden a Zuckerberg e Morgan Freeman, la Russia mette al bando 963 americani - repubblica : Da Biden a Zuckerberg e Morgan Freeman, la Russia mette al bando 963 cittadini americani. Donald Trump escluso dall… - Giulia08390249 : RT @valy_s: La #Russia ha vietato l’ingresso nella Federazione a 963 americani tra cui Mark Zuckerberg. Il divieto è permanente. - RoxLory : RT @liliaragnar: Bella notizia… La Russia vieta permanentemente a 963 americani tra cui #Biden e #Harris di entrare nel Paese, secondo u… - MariaRusso626 : RT @valy_s: La #Russia ha vietato l’ingresso nella Federazione a 963 americani tra cui Mark Zuckerberg. Il divieto è permanente. -

In ritorsione alle sanzioni americane, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un elenco di cittadini statunitensi a cui è vietato a vita di entrare nel Paese. Tra loro ci sono anche il ...LISTA Sul fronte diplomatico, Mosca ha diffuso un nuovo elenco dia cui viene vietato viaggiare in Russia. Si va da Biden a Morgan Freeman, da Kamala Harris al capo della Cia, William ...Guerra in Ucraina, oggi 22 maggio, 88° giorno dell'aggressione russa, tengono banco lo scambio di prigionieri e ripresa dei negoziati. E se proprio dall’epilogo della ...Guerra in Ucraina, oggi 22 maggio, 88° giorno dell'aggressione russa, tengono banco lo scambio di prigionieri e ripresa dei negoziati. E se proprio dall’epilogo della ...