Women’s Champions League | a Torino vince il Lione | Barcellona battuto 3-1

Advertising

infoitsport : Women's Champions League, vince il Lione: battuto 3-1 il Barecellona - cuetherain_ : Dalle storie di ig percepisco che oggi erano tutti al salone del libro o alla finale della Women's Champions League - sportli26181512 : Women's Champions League, Barcellona-Lione 1-3: francesi campionesse d'Europa: Le francesi vincono la competizione… - junews24com : Women's Champions League: la Juventus si complimenta col Lione - FOTO - - CalcioPillole : Il presidente dell'UEFA, Aleksander #Ceferin, ha parlato dello sviluppo del calcio femminile a margine della finale… -

Per l'ottava volta nella sua storia, il Lione è sul tetto d'Europa vincendo laLeague a Torino. All'Allianz Stadium, la squadra francese ha battuto 3 - 1 il Barcellona campione in carica. L'avvio è stato tutto della squadra di Sonia Bompastor. Il Lione al 6' si ...Il centrocampista del Lyon midfielder Amandine Henry è stata nominata player of the match della finale di UEFALeague 2022. Contenuti top media Amandine Henry collects the player of the match award from Gianluigi Buffon Corpo articolo Amandine Henry è stata nominata player of the match della ...